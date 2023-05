Super Mega Baseball 4 slaat in juni z’n slag op de Nintendo Switch

Sla jij volgende maand een homerun in Super Mega Baseball 4?

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden toen de allereerste Super Mega Baseball in 2015 in Europa verscheen. Hoewel die game niet speelbaar was op een Nintendo console was dit met het tweede en derde deel wel het geval. Inmiddels is er door ontwikkelaar Metalhead Software en uitgever Electronic Arts aangekondigd dat het vierde deel van deze sportspellenserie bijna zal verschijnen. Volgende maand op 2 juni zal Super Mega Baseball 4 namelijk te spelen zijn op de Nintendo Switch. De ”Standard Edition” gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank en de ”Ballpark Edition”, welke alle downloadbare content heeft, voor een bedrag van €69,99. Om de titel te downloaden heb je 4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig op jouw Switch.

Heb jij jouw handschoenen al gewassen en honkbalknuppel al schoongemaakt? Deze heb je namelijk nodig om een homerun te slaan in Super Mega Baseball 4! In het allernieuwste deel van Super Mega Baseball kun je in de huid kruipen van meer dan 200 professionals zoals Johnny Damon, Ozzie Smith en Jason Giambi. Als één van die helden stap je het veld op en zorg je ervoor dat elke wedstrijd geweldig gaat zijn. Bovendien is de game op het audiovisuele gebied helemaal onder de loep genomen, want er zijn vernieuwde animaties, personages en stadions en daarbij zijn er nu kristalheldere audio-upgrades aanwezig. Gaat het jou lukken om een honkbalwedstrijd te winnen?

Ben je benieuwd geworden naar Super Mega Baseball 4? Bekijk dan onderstaande onthul trailer.