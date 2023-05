Super Dungeon Maker is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer en wat gameplaybeelden van het actie-avonturenspel!

We hebben er met z’n alle even op moeten wachten, maar we kunnen eindelijk aan de slag met Super Dungeon Maker! Het actie-avonturenspel van ontwikkelaar FIRECHICK en uitgever Rokaplay is namelijk nu te koop in de Nintendo eShop en daardoor natuurlijk ook te spelen op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren is het spel tot 1 juni in de aanbieding waardoor je geen €19,99, maar €15,99 voor deze titel betaald. Om Super Dungeon Maker te downloaden heb je 261 megabyte aan vrije opslagruimte nodig op jouw Nintendo Switch. Wil je graag onze eerste indruk lezen? Klik dan hier om naar onze Hands-on te gaan.

In Super Dungeon Maker kun je net zoals bij de spellen Super Mario Maker en Game Builder Garage jouw eigen levels bouwen, spelen en delen met mensen over de hele wereld. Kies zelf hoeveel vijanden, geheime kamers, vallen, voorwerpen en verborgen objecten jij in je dungeons wilt plaatsen en maak het de andere zo makkelijk of moeilijk mogelijk. Bovendien is het ook mogelijk om dungeons te downloaden waardoor jij ook onderweg met andermans creaties aan de slag kunt gaan. Heb jij jouw ideeën al klaarliggen?

Ben je benieuwd geworden naar Super Dungeon Maker? Bekijk dan onderstaande releasetrailer en/of wat gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!