JRPG Xicatrice onthuld en aangekondigd voor de Switch

Teaser van Nippon Ichi Software nu eindelijk bekend met meer informatie

In februari kregen we een teaser van Nippon Ichi Software. In een korte trailer zagen we alleen een coole visual en muziek. Nu hebben we een titel en meer informatie. De game heet Xicatrice en zal een RPG worden die zich afspeelt op een academie.

In Xicatrice bestaan superkrachten, en die moeten mensen leren beheersen. Je speelt als docent die een speciale unit van deze begaafde studenten op gevaarlijke missies stuurt. Deze hebben allen hun eigen speciale krachten, maar ook hun problemen en emotionele problemen. De game zal niet alleen diepgaande actie bevatten, maar ook een pijnlijke emotionele kant aanprikken. Xicatrice is vernoemd naar ‘cicatrice’ wat ‘litteken’ betekent in het Frans.

In de trailers wordt nogmaals onderstreept dat dit geen RPG wordt met een luchtige en vrolijke boventoon. Daarnaast weten we nu de releasedatum voor Japan: 29 juni 2023. Nu we meer informatie hebben, is het echter ook jammer om te weten dat er nog geen westerse releasedatum is aangekondigd. Wat vind jij? Is dit het waard om in de gaten te houden of mag het wat dat betreft mooi bij een Japanse release blijven?