Door dit spel in de Nintendo eShop te kopen steun je het goede doel!

De winst van Minit Fun Racer gaat rechtstreeks naar het goede doel, voor altijd!

Begin 2021 verscheen Minit Fun Racer op Steam, maar dit is niet zomaar een indiespelletje. De winst van deze game gaat namelijk voor altijd rechtstreeks naar het goede doel. Jij bent als speler dus niet de enige die plezier heeft van geld dat je hebt uitgegeven! Gisteravond verscheen deze titel ook plotseling in de Nintendo eShop en dat betekent dat het racespel nu ook op de Nintendo Switch te spelen is. Minit Fun Racer gaat voor een klein bedragje van €2,99 over de digitale toonbank en om de game te downloaden heb je maar 104 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Ja, je las het daarnet toch echt goed. De winst van de ontwikkelaar en uitgever van Minit Fun Racer gaat naar het goede doel! In dit bijzondere racespelletje spring je op jouw scooter en duik je het drukke verkeer in van de grote stad. Terwijl je allerlei auto’s ontwijkt maak je hoge sprongen, verzamel je munten en raak je zelfs bevriend met de lokale winkelier. Deze winkelier komt natuurlijk goed van pas, want daar zijn verschillende items te koop, zoals een helm waardoor je eenmalig tegen een auto aan kunt knallen. Gaat het jou lukken om op tijd door de stad te racen en de zonsondergang te zien?

Ben je benieuwd geworden naar Minit Fun Racer? Bekijk dan onderstaande trailer.