Dieptepunt voor Pokémon GO winst

Laagste opbrengst sinds 2018

De titel doet je misschien denken dat de mobile game gemaakt door Niantic misschien verlies draait, maar dat is niet het geval. De game heeft alleen wel een dieptepunt bereikt in totale winst.

Pokémon GO is al wat jaren oud onderhand, maar doet het nog steeds goed. In een artikel van mobilegamer komt echter naar voren dat de game nu de grootste dip heeft sinds 2018. Dit jaar had de game in februari $58 miljoen, maart $42,8 miljoen, en nu een ‘schamele’ $34,7 miljoen aan winst.

De Pokémon game staat ook niet meer in de top 5 van mobile games wat dat betreft. De winst is nog steeds hoog, maar er zijn wel enkele veranderingen die mogelijk de oorzaak of het gevolg zijn van deze verandering. Zo heeft Niantic recent de prijzen verhoogd van Remote Raid Passes en kun je nog maar vijf Remote Raids per dag doen.

Mogelijk dat dit het begin is van een onheilspellende trend waarbij Pokémon GO over niet al te lange tijd een ‘vergeten’ spel wordt. Persoonlijk denk ik dat het wel mee zal vallen. Na de hype rondom de game van jaren geleden is de game nu wat gestabiliseerd in winst. En dat is het ook vooral: er wordt nog steeds enorme winst gemaakt op de game.

Mogelijk dat er toch meer dingen gaan veranderen. Misschien trekt Niantic/The Pokémon Company extra de handen uit de mouwen voor de game. Mogelijk dat Niantic nu de focus legt op de volgende grote titel Monster Hunter Now. Wat denk jij? Speel je het spel ook nog geregeld of is dat al een tijd niet het geval?