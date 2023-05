Vecht vrijdag mee in Super Smash Bros. Ultimate tijdens de livestream

Vrijdag 5 mei 2023 om 20:00 uur gaat Daily Nintendo live met Super Smash Bros. Ultimate en jij kan meedoen!

Elke eerste vrijdag van de maand gaat Daily Nintendo live met een game om samen met de community te spelen. Tevens dient het als strijd om de Wisseltrofee. Op 5 mei is het alweer tijd voor onze volgende maandelijkse livestream. Met ditmaal Super Smash Bros. Ultimate in de hoofdrol. Natuurlijk is het vrijdag Bevrijdingsdag, maar dat weerhoudt ons er niet van om een Wisseltrofee-toernooi te houden. Net als tijdens onze livestream in april zal Glenn de stream hosten.

Zoals de vorige keren draait de strijd om de wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Het spel waarin we gaan strijden om de Wisseltrofee is Super Smash Bros. Ultimate. Degene die aan het eind van de livestream het toernooi heeft gewonnen krijgt een goudkleurige Discord-rol met een trofee achter zijn of haar naam. Door het te gekke kleurtje en de trofee zal iedereen op Discord kunnen herkennen dat jij een ware Smash-pro bent. Er zijn ook zilverkleurige en bronskleurige Discord-rollen te verdienen voor de tweede en derde plaats. Dus er zijn genoeg prijzen te verdelen om het extra interessant te maken.

Hoe doe je mee?

Om het toernooi goed te laten verlopen wordt er tijdens de livestream gebruik gemaakt van een eigen gemaakt toernooischema, omdat dit in het spel zelf niet kan. Hierdoor is het belangrijk dat iedereen zich van tevoren opgeeft voor het toernooi. Het zou kunnen dat er meerdere arena’s worden aangemaakt als er meer dan 8 spelers zijn. In de livestream wordt bijgehouden wie tegen wie moet spelen, dus zorg dat je in de juiste arena zit als het jouw beurt is.

Opgeven kan je via het event-kalender-kanaal in onze Discord-server doen. Mocht je nog geen lid zijn, klik dan hier om direct lid te worden!

Hieronder vind je een stappenplan van hoe je in de game het toernooi kan joinen:

Start Super Smash Bros. Ultimate op.

Klik op ‘Online’.

Klik op ‘Smash’.

Klik op ‘Kamers’.

Klik op ‘Een kamer zoeken’.

Klik op ‘Op kamer-ID’ zoeken.

Voer de code en het wachtwoord in. Deze zullen aan het begin van de livestream gedeeld worden.

Nu kom je in het toernooi.

De toernooinaam is: DN Streamtoernooi. De regels zijn: Ieder voor zich met 3 levens, geen voorwerpen en Omega arena’s.

Samengevat

De livestream vindt vrijdag, 5 mei 2023, vanaf 20:00 uur plaats op ons Twitch-kanaal. Opgeven via onze Discord-server is noodzakelijk voor het goede verloop van het toernooi. Tijdens de livestream worden de toernooicode en het wachtwoord bekendgemaakt. En vergeet niet, je hebt een Nintendo Switch Online-abonnement nodig om online te kunnen spelen op de Nintendo Switch.

We hopen vele van jullie dan te zien! Laat vooral hieronder weten of je je gaat aanmelden en alvast tot vrijdag.