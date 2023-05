Patricia Summersett bevestigt haar terugkeer als Zelda

De actrice vertolkte de rol ook in Breath of the Wild.

Stemactrice en zangeres Patricia Summersett heeft op social media bevestigd dat zij de rol van Zelda opnieuw vertolkt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zij speelde eerder Zelda in Breath of the Wild.

I’ve been given the thumbs up by Nintendo to confirm that I am reprising my role as Princess Zelda in Legend of #Zelda: #TearsoftheKingdom.

I’m obviously beyond thrilled to be back (Thank you Nintendo) and looking forward to May 12th! 🧝🏼‍♀️🐸 pic.twitter.com/FDizUzi3Gp — Patricia Summersett (@Summersett_) May 1, 2023

Patricia Summersett is geen onbekende in de gamesindustrie. Ze heeft onder andere gespeeld in games als Rainbow Six: Siege, Horizon: Forbidden West en Star Wars: Squadrons. Daarnaast is ze druk met film- en tv-rollen én werkt ze op dit moment hard om haar eigen studioalbum af te ronden.

Summersett kreeg in eerste instantie wat kritiek voor de rol als Zelda. Een klein groepje fans was het er niet mee eens dat een rol met een Brits accent naar een Canadese actrice ging. Maar na het spelen van Breath of the Wild waren de meesten het er wel over eens dat zij goed bij de rol past.

Ben jij blij met haar terugkeer? Laat het ons weten in de comments.