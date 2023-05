Nieuwe trailer voor Loop8: Summer of Gods

Een 'eeuwig durende' maand om de wereld te redden

Vorige maand kregen we van Marvelous nog een uitgebreide gameplay video voor deze RPG die zich afspeelt in de jaren 80 van Japan. Nu, een maand voor release krijgen we een trailer genaamd ‘Locales’. Deze legt de focus op, natuurlijk, de verschillende gebieden die je in de game zal bezoeken. Daarnaast hoor je in de trailer ‘Love’s Sweet Sorrow’ van de soundtrack.

In Loop8: Summer of Gods speel je als Nini, een tiener die op aarde arriveert in het pittoreske Ashihara, augustus 1983. Je ontdekt hier het dorp, de inwoners, en zal moeten vechten tegen de Kegai. De uitkomst van die gevechten hangen samen met de connecties en keuzes die je hebt gemaakt. De Kegai zijn echter sterk en zullen het einde betekenen als Nini er niet achter kan komen hoe die ze tegen moet houden. Nini kan met hulp van de goden de tijd terugzetten en zo deze 8e maand van het jaar constant resetten om te proberen te achterhalen hoe ze de Kegai kunnen stoppen.

De game ziet er erg mooi uit, en ook de soundtrack klinkt erg goed zoals je hieronder kunt zien en horen. Ben jij hyped voor Loop8: Summer of Gods? Laat het hieronder weten. Het is in ieder geval niet lang meer wachten. De game zal uitkomen op 6 juni 2023.