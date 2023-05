1 miljoen bezoekers voor The Super Mario Bros. Movie in Nederland

(from left) Mario (Chris Pratt), Princess Peach (Anya Taylor-Joy) and Toad (Keegan-Michael Key) in Nintendo and Illumination’s The Super Mario Bros. Movie, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Er zijn weer wat mijlpalen bereikt door The Super Mario Bros. Movie, ditmaal één landelijke en één wereldwijde. Eerder had de populaire film al verschillende records verbroken zoals meest opbrengende game verfilming.

Om te beginnen met de landelijke mijlpaal, sinds de release op 5 april heeft de film maar liefst 1 miljoen bezoekers gehad in Nederland. De miljoenste bezoeker werd warm onthaald bij de bioscoop en ontving naast een bos bloemen een Pathé Unlimited Jaarabonnement. Met de miljoen bezoekers heeft de film ruim 12 miljoen Euro opgeleverd binnen Nederland en is het na Minions en Frozen twee de best scorende animatiefilm in ons kikkerlandje.

De wereldwijde mijlpaal is het bereiken van maar liefst 1 miljard Dollar. Afgelopen weekend haalde de film deze bijzondere mijlpaal. Het is nog maar de tiende geanimeerde film die dit volgens de tracking site The Numbers komt het bedrag op $1,023,067,382 uit. Hiermee zit het al in de top vijftig van best scorende films ooit. Zoals verwacht heeft Japan vorige week ook geholpen aan de hoge opbrengst. De film ging daar pas in première op 28 april en heeft de beste opening voor een geanimeerde film ooit in het land. Ook in Zuid-Korea deed de film het goed met de beste opening buiten een vakantieperiode.