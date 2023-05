Speel Cadence of Hyrule een week lang gratis met Games op Proef

Nintendo Switch Online-abonnees kunnen even vooruit tot Tears of the Kingdom uitkomt.

Als jij een Nintendo switch Online-abonnement hebt, dan ben je waarschijnlijk wel bekend met de vele voordelen. Eén van die voordelen is ‘Games op Proef’. Een evenement waarin Nintendo een volledige game tijdelijk gratis uitbrengt. En vanaf vandaag is het de beurt aan Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda.

Houd de beat gaande om Hyrule te redden in de nieuwste Game op Proef voor #NintendoSwitchOnline-leden



Kom in de groove met #CadenceOfHyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of #Zelda: https://t.co/f0sMiVPPwC pic.twitter.com/uvkm9VzQbL — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 1, 2023

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda is, zoals de naam al zegt, een spin-off van ritmespel Crypt of the NecroDancer. Je gaat op de maat van de muziek op avontuur in Hyrule, wat dit een geweldige opwarmer maakt voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En dankzij Games op Proef heb je dus zelfs de kans om de hele game uit te spelen. Als je maar klaar bent vóór 7 mei 2023. Uiteraard vervalt de game ook als jouw lidmaatschap voor die tijd komt te vervallen.

Ga jij deze game een kans geven voordat Tears of the Kingdom uitkomt? Laat het ons weten in de comments. Want als je deze game speelt, heb je ook minder kans om spoilers tegen te komen.