Ruim een half uur aan Trinity Trigger gameplay

We moeten nog even wachten maar we hebben wél flink wat footage voor je!

Gisteren konden we al een launchtrailer met je delen van de aankomende RPG Trinity Trigger. In Amerika is de game inmiddels al verschenen, maar wij moeten in Europa nog even wachten tot half mei. Trinity Trigger is een game voor RPG-fans om in de gaten te houden. Aan deze actie-RPG hebben namelijk mensen gewerkt die we ook kennen van Xenoblade Chronicles, Chrono Cross, Secret of Mana, Bravely Default en zelfs de Pokémon-games. Lijkt jou de game als RPG-fan ook zo interessant? Bekijk dan vooral onderstaande video vol gameplay.

Trinity Trigger is een RPG waarin de iconische look van de RPG’s uit de jaren 90 worden gecombineerd met de snelle combat van nu. Je volgt drie helden die proberen het continent van Trinitia te redden. Op hun reis worden ze geholpen door vreemde wezens genaamd Triggers die kunnen transformeren in acht verschillende wapens. De combat draait om het leren meesteren van alle wapens, terwijl je de wereld van Trinitia ontdekt.