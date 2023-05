Pas op voor Zelda: Tears of the Kingdom-spoilers!

Uiteraard blijven wij er ver vandaan.

Na lááááááng wachten kunnen we volgende week eindelijk aan de slag met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En als je al zo lang wacht op een game, dan zit je natuurlijk totaal niet op spoilers te wachten. Maar helaas wordt het ons fans weer moeilijk gemaakt. De eerste exemplaren zijn al in het wil verschenen en de eerste spoilers zijn dus al op Reddit te vinden.

Dit nieuws is onder de aandacht gebracht door NintendoLife (geen zorgen, dit linkje zelf bevat geen spoilers). Zie dit dus als een waarschuwing dat het misschien tijd wordt om bepaalde sites te vermijden. Of om je verboden woorden op Twitter in te stellen. We willen natuurlijk dat elke Nintendo-fan deze game gaat ervaren zoals deze bedoeld is. En niet via spoilers op internet.

Laten we afsluiten met iets positiefs. Kijk jij uit naar deze game? Laat ons in de comments weten wat jij absoluut hoopt te zien in Tears of the Kingdom.