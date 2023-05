Herkansing om exclusieve Paradox-Pokémon te vangen

Walking Wake en Iron Leaves zijn nu tijdelijk terug!

Heb jij in februari je kans gemist om twee exclusieve Paradox-Pokémon te vangen? Dan is dit je herkansing! Zowel Walking Wake als Iron Leaves zijn vanaf vandaag tijdelijk terug in Pokémon Raid Battles. Zo heeft de Pokémon Company bekendgemaakt via Twitter:

Ready for Round 2? Walking Wake and Iron Leaves are returning to black crystal Tera Raid Battles starting May 1st ❤️💜 pic.twitter.com/a2ni4Wqow6 — Pokémon (@Pokemon) April 30, 2023

Om de Pokémon te bemachtigen heb je uiteraard Pokémon Scarlet of Pokémon Violet nodig. Het legendarische duo werd oorspronkelijk al aangekondigd tijdens de Pokémon Presents van februari. Pokémon Scarlet-spelers kunnen Walking Wake vinden tijdens Tera Raid Battles, terwijl Iron Leaves alleen te vinden is in Pokémon Violet.

