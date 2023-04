Verse gameplaybeelden van Picross S9

Tijd voor een hoop nieuwe puzzels!

Eerder deze maand konden we je al melden dat er een nieuw deel in de Picross-serie onderweg is naar Nintendo’s hybride console. Nu de game verkrijgbaar is, hebben we ook gameplaybeelden voor je van de het nieuwste deel genaamd Picross S9. Dit nieuwste deel bevat 300 Picross- en Mega Picross-puzzels, 150 Clip Picross-puzzels, 30 Color Picross-puzzels en 5 Extra-puzzels. In totaal krijg je dit keer dus 485 puzzels voorgeschoteld. Bovendien kunnen degenen met opgeslagen gegevens van Picross S4, Picross S5 en Picross S6 nog extra puzzels ontgrendelen.

Nieuw is dit keer de “Rewind Puzzle” -functie. Ontwikkelaar Jupiter zegt hierover dat het “een handige functie is voor als je fouten opmerkt terwijl je een puzzel oplost.” Bekijk de nieuwe gameplaybeelden hieronder. Ga jij deze puzzel-titel in huis halen?