Vergeten Zelda game komt weer tot leven

Philips en Nintendo?

John Lay, een Ierse ontwikkelaar heeft een nieuwe versie uitgebracht van; Zelda’s Adventure. Nog nooit van deze game gehoord? Je bent zeker niet de enige. Er zit namelijk een bijzonder/bizar verhaal achter. Philips heeft er in ieder geval mee te maken, hoe gek dat misschien ook klinkt.

Ja, je leest het goed. Er is ooit een samenwerking geweest tussen Philips en Nintendo. In de jaren 90 bezat het Nederlandse bedrijf namelijk veel patenten op het gebied van audio, video en entertainment. Hierdoor begon de ontwikkeling voor een entertainmentsysteem die op de televisie konden worden aangesloten, de CD-i. In eerste instantie zou de CD-i een samenwerking zijn met Sony en Panasonic, maar die haakten uiteindelijk af. Philips zette door en bracht het systeem uit.

Nintendo had in de tussentijd een aansluiting voor CD’s in de Super Nintendo, die door Philips gemaakt zou worden, afgewezen. Echter is er toen wel een deal gesloten om games met Nintendo personages uit te brengen op de CD-i. Het waren op z’n zachtst gezegd, geen goede games. Naast drie games met Zelda of Link in de hoofdrol, verscheen er ook een game met Mario (Hotel Mario).

Geen successen

De Philips-console was geen succes en daardoor verkochten de games ook niet goed. De console was ook erg duur (omgerekend zo’n 875 euro). Met de komst van de eerste PlayStation, besloot Philips om te stoppen met de CD-i. Ondanks het treurige einde zijn er nog veel aanhangers van het systeem. Ontwikkelaar John Lay wilde daarom Zelda’s Adventure nieuw leven inblazen met een port voor de Game Boy. Het is een open-source versie die dus voor iedereen gratis te downloaden is. Eventuele feedback over de speelbaarheid en andere fouten wordt meegenomen in toekomstige updates, aldus John Lay.

Link: The Faces of Evil, Zelda: The Wand of Gamelon en Zelda’s Adventure zijn overigens niet ontwikkeld door Nintendo, maar door eigen studio’s van Philips. De games worden daarom ook niet erkend als The Legend of Zelda-games. Echter komen Link en Zelda wel gewoon voor in deze bijzondere versies.