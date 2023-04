Launch trailer voor Trinity Trigger

Maar het is nog even een paar weken wachten helaas

Het is bijna zover. Over een paar weken kunnen we los met Trinity Trigger! Het spel was vorig jaar al bekend gemaakt en viel vooral op door het talent achter de game. Aan deze actie-RPG hebben namelijk mensen gewerkt die we ook kennen van Xenoblade Chronicles, Chrono Cross, Secret of Mana, Bravely Default en zelfs de Pokémon games.

Onderhand zijn we al ook al bijna een jaar verder dan het vorige bericht en trailer. Het spel is al sinds 15 september uit in Japan en afgelopen week uitgekomen voor Amerika. Wij hier in Europa moeten helaas wachten tot 16 mei voordat we het spel mogen spelen.

Dat mag de pret echter niet drukken. In verband met de release in Amerika hebben we nu een nieuwe trailer gekregen die je hieronder kunt kijken.

Trinity Trigger is een RPG waarin de iconische look van de RPG’s uit de jaren 90 worden gecombineerd met de snelle combat van nu. Je volgt drie helden die proberen het continent van Trinitia te redden. Op hun reis worden ze geholpen door vreemde wezens genaamd Triggers die kunnen transformeren in acht verschillende wapens. De combat draait om het leren meesteren van alle wapens, terwijl je de wereld van Trinitia ontdekt.

Ga jij Trinity Trigger halen? Of juist niet? Een voordeel voor ons hier in Europa is dat we nu de reactie van Amerika kunnen afwachten over de game. Mocht je al zijn overgehaald dan kun je de game pre-orderen in de eShop voor €49,99.