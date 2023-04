Bestandsgrootte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mogelijk onthuld

Hij lijkt ruim 16GB aan opslagruimte in beslag te gaan nemen

Nintendo heeft de gamepagina van The Lengend of Zelda: Tears of the Kingdom geüpdatet. Op deze pagina is veel algemene informatie over de game te lezen waaronder nu ook de bestandsgrootte. Volgens de pagina zul je 16GB aan vrije opslagruimte nodig hebben om met dit grootse Zelda avontuur aan de slag te kunnen gaan. Dit is ruim 2GB minder dan 18GB die de pagina eerst aangaf. De game zou hiermee dan zo’n 1,6 GB groter worden dan zijn voorganger BOTW. Die had namelijk een bestandsgrootte van 14,4GB. Mocht jij dus in bezit zijn van beide games dan zit het geheugen van jouw Switch al bijna vol.

