[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 18

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Super Dungeon Maker

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

In Super Dungeon Maker kun je net zoals bij de spellen Super Mario Maker en Game Builder Garage jouw eigen levels bouwen, spelen en delen met mensen over de hele wereld. Kies zelf hoeveel vijanden, geheime kamers, vallen, voorwerpen en verborgen objecten jij in je dungeons wilt plaatsen en maak het de andere zo makkelijk of moeilijk mogelijk. Heb jij jouw ideeën al klaarliggen?

No Place Like Home

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

No Place Like Home is een schattig en ontspannend simulatiespel waarin je in de huid kruipt van Ellen Newland. Dit meisje wil graag voor de laatste keer haar opa bezoeken op aarde voordat ze verhuist naar Mars. Echter komt ze er al snel achter dat haar opa vermist wordt en dat zijn geliefde boerderij onlangs vernield is. Nu is het dus aan jou de taak om de wereld schoon te maken en een boerderij te runnen, maar gaat dat jou wel lukken?

