Nintendo Switch Sports is vandaag één jaar oud

En Nintendo viert dat door je tips voor de game te geven.

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Nintendo Switch Sports is uitgekomen. En omdat een game als dit best wat skills kan vereisen om hoog in de ranglijsten te komen, geeft Nintendo wat handige tips:

Het is vandaag precies één jaar geleden dat #NintendoSwitchSports naar de #NintendoSwitch kwam!



Als je nog geen plekje op de ranglijst in de Pro Leagues hebt bemachtigd, bekijk dan deze handige tips en tricks voor je favoriete sporten: https://t.co/1eG7vcu2fX — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 29, 2023

Wist jij bijvoorbeeld dat je in tennis de bal een topspin kunt geven door de Joy-con te draaien als je de bal raakt? Of dat de timing van het raken van de shuttle in badminton superbelangrijk is? En dat sinds update 1.4.0 het mogelijk is om beloningen die je hebt gemist alsnog vrij te spelen? Nintendo legt dit en meer uit op hun pagina.

Twijfel je nog of de game iets voor jou is? Dan hebben wij een tip voor je! Bekijk de overzichtstrailer nog een keer. Dat helpt je vast over de streep te gaan.