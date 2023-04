ESRB “lekt” Lara Croft-collectie voor Nintendo Switch

Gaat vermoedelijk om Guardian of Light en Temple of Osiris

De Amerikaanse leeftijdskeuringsdienst ESRB heeft een pagina live gezet waarin gesproken wordt over een Lara Croft-collectie voor Nintendo Switch. Zo merkt Eurogamer op. Hoewel de nieuwssite niet zeker weet om welke games het gaat, lijkt het om de Lara Croft-games Guardian of Light en Temple of Osiris te gaan.

Om te beginnen spreekt de ESRB over een Lara Croft Collection, niet een Tomb Raider Collection. De twee arcadegames kregen geen Tomb Raider-naam toen ze uitkwamen. Daarvoor in de plaats werd de naam van Lara Croft prominent in de titel geplaatst. Lara Croft and the Guardian of Light was de eerste titel (uit 2010) met Lara Croft and the Temple of Osiris als vervolg (2014).

Daarnaast spreekt de pagina over een collectie van twee games, wat deze theorie lijkt te bevestigen. Én is er nog een duidelijke aanwijzing: de ESRB spreekt namelijk over het camerastandpunt:

“From a 3/4-overhead perspective, players traverse jungle ruins and ancient temples, solve puzzles, and battle hordes of enemy creatures.” ESRB over de Lara Croft Collection

Tevens was het al bekend dat deze games naar de Switch zouden komen. In oktober 2021 waren ze al aangekondigd. Maar na meerdere vertragingen werd het ineens stil omtrent deze games. Deze collectie lijkt weer wat leven in Lara Croft te blazen.

Er wordt gesproken over “geweld, mild bloedverlies en mild taalgebruik” wat de games een “Teen rating” heeft opgeleverd. Of de collectie ook fysiek naar de Switch komt, is op dit moment ook nog onduidelijk. Ben jij een groot fan van Lara Croft?! Laat het ons weten in de comments.