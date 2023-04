[Special] Hoe kun je de beste Lapras-speler worden in Pokémon Unite?

Do you want to be the very best like no one ever was? Lees dan onze tips voor Lapras.

Met de release van Lapras voor Pokémon Unite hebben wij van The Pokémon Company International een code gekregen om deze bekende en geliefde Pokémon eens goed uit te testen. Na redelijk wat potjes, hebben we wat tips opgesteld voor het spelen met deze Pokémon. Als een Pokémon in de Defender-categorie is Lapras zo opgezet dat je veel schade kunt opvangen voor je K.O. gaat, maar in tegenstelling tot veel andere Defenders, zal Lapras ook flink wat schade kunnen geven aan tegenstanders. Hierdoor voelt de Pokémon soms wat meer als een All-Rounder met net wat bonus op de verdediging. Start van het gevecht Aan het begin van een potje kun je Whirlpool en Ice Shard als aanvallen krijgen. Ik zou beginnen met Whirlpool aangezien deze een effectgebied heeft dus volledig om je heen effect heeft. Hierna kun je alleen maar Ice Shard krijgen. Wanneer je genoeg levels omhoog bent gegaan kun je deze aanvallen verbeteren of kiezen voor een andere aanval. Ik raad aan om ze beiden te vervangen. Dit om een paar simpele redenen. Whirlpool kun je vervangen door Perish Song. Deze aanval is niet exact wat je in de mainline games bent gewend, maar wel een soort van. Je kunt deze aanval namelijk drie keer achter elkaar uitvoeren. Als ze alle drie raken, wordt er extra schade gedaan en als de derde aanval zorgt dat de HP van een tegenstander onder een bepaald percentage komt, is die meteen K.O. Een flink sterke combo dus. Wanneer je Ice Shard mag upgraden zou ik voor de aanval Ice Beam gaan. Deze aanval doe schade en bevriest de grond. Deze bevroren grond brengt schade aan op vijanden die er op staan, en kan ze zelfs bevriezen. Voor jezelf is het ook handig, want Lapras beweegt snelle op het ijs waardoor je het ook kunt gebruiken om sneller weg te lopen. Buiten gevechten om Ik zag mezelf een combinatie hiervan veel gebruiken. Zo kun je eerst tegenstanders hinderen met Ice Beam en daarna Perish Song spammen. Al helemaal wanneer je zorgt dat je Special Attack omhoog gaat met Held Items en Pokémon Boost Emblems. Hierdoor kun je meer schade toebrengen. Mocht je hier niet om geven kun je kijken of je je HP kunt verhogen, dat is een goed alternatief hiervoor. Tuurlijk zijn er ook andere builds mogelijk. Zo kun je meer focussen op het tank-gedeelte van Lapras door te focussen op vijanden stunnen met Whirlpool, maar persoonlijk denk ik dat de bovenstaande de beste optie is. Dit na alle combinaties te hebben geprobeerd in training en casual potjes.