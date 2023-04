[Review] Dormitory Love – Romantisch?

Beleef het leven van Jun en zes mannen in Dormitory Love!

Visual novels kom je in vele vormen tegen. Zo zijn er verhalen met keuzes en zonder, maar ook het thema verschilt sterk. Zelf lees ik bijna elke dag wel een stukje in een visual novel op mijn Nintendo Switch. De laatste tijd zijn thema’s als mysterie en wetenschap favoriet bij mij. Met Dormitory Love ben ik eens afgeweken van wat ik normaal lees. Dormitory Love is een romantische visual novel waarin je uit zes mannen kan kiezen om je tijd mee door te brengen. Natuurlijk ligt een relatie en veel zoetsappigheid voor de hand, maar weet de game mij verliefd te laten worden op een van de mannelijke tegenspelers? Je leest het in deze review.

Voor wie kies ik?

Dormitory Love start vrij simpel qua verhaal. Je speelt als het vrij eenvoudige meisje Jun Minase. Haar oma heeft een baantje voor haar geregeld en zij wordt dus de manager van een dormitory waar buitenlandse studenten wonen. Al snel ontmoet ze de studenten en dat blijken zes mannen te zijn die zichzelf allemaal even voorstellen. Vanaf dan start de game pas echt. Je moet dan een van de zes kiezen met wie je de rest van de game je tijd wil doorbrengen. De rest zal je slechts met een gastrolletje zien in die route. Gelukkig kan je altijd nog de andere mannen kiezen om ook die routes te spelen en al hun eigenaardigheden te aanschouwen.

De zes mannen hebben allemaal wel iets aparts. Zo heb je Josh uit Amerika die een echte player is volgens de mensen om hem heen. Dat is ook wel te merken tijdens het spelen van zijn route, want er wordt een hoop geïnsinueerd wat niet hardop wordt uitgesproken. Daaraan merkte ik gelijk dat het niet per se een game is voor kinderen, maar meer voor volwassenen. Aan de andere kant heb je de Franse Guillaume die echt mijn hart heeft gestolen. Hij draagt in het begin alleen maar Lolita-kleding waardoor iedereen denkt dat het een meisje is.

Slice-of-life

De game geeft je letterlijk een inkijkje in het leven van de verschillende personages, al zijn er een paar gezamenlijke uitjes. Zo houden ze een filmavond of ga je met jouw gekozen man ergens eten of verzorg je hem als hij ziek is. Juist hele alledaagse activiteiten die iedereen aanspreken. Het voelt als een soort slice-of-life-verhaal, al zit er toch redelijk wat ontwikkeling in het verhaal. Je hebt namelijk een goed en een slecht einde.

Hoe je de ene of de ander krijgt legt de game in het begin uit: verzamel de vijf hartjes door op de keuzemomenten de juiste keuze te maken. Ik ben gewend dat je dan zelf een savefile moet maken voor het keuzemoment, zodat je later een andere keuze kan maken. Hier werkt dat toch weer anders. Het verhaal is namelijk in talloze stukjes opgedeeld. Een stukje duurt meestal niet langer dan 5 tot 10 minuten, maar daar zit gelijk een addertje onder het gras. Je kan de game niet zelf opslaan. De game wordt pas automatisch opgeslagen als je zo’n stukje afrondt.

Voor mij werkte dat goed bij deze game en heb ik het niet hinderlijk gevonden dat ik niet zelf kon opslaan. Daarnaast is er ook goed nagedacht over hoe je de stukjes met keuzemomenten kan terugvinden. Deze worden met een hartje aangegeven en zo hoef je nooit veel moeite te doen om het andere einde te behalen. Enige wat je wel moet onthouden is welke keuze je al hebt gemaakt zodat je voor het andere einde de goede keuze kan maken.

Tekst hapert met verschijnen

Uit andere visual novels ben ik het gewend dat de tekst of direct in beeld komt of juist op een geleidelijk tempo. In Dormitory Love gaat daar echter soms wat fout lijkt het. Ik heb regelmatig het gevoel gehad alsof er wat haperingen waren in het verschijnen van de tekst. Het hoort direct te verschijnen, maar soms verscheen maar een deel en een paar tellen later de rest. Tevens hield dat meestal verband met de animatie op de achtergrond. Het ging dan om een personage dat in beeld zou moeten verschijnen, maar te traag in beeld kwam. Daarnaast worden er soms wat emoji gebruikt, die pas later dan de tekst verschijnen en dus voor een hapering zorgen. Juist bij een visual novel is dat iets wat je uit het verhaal haalt. Daarom weegt dit minpunt vrij zwaar voor mij.

Wel wil ik er een kanttekening bij zetten: ik klik door wanneer ik de tekst heb gelezen en laat de personages niet altijd uitpraten. Ieder personage is namelijk ingesproken in het Japans. Omdat ik het niet kan verstaan, vind ik het niet erg om dat gedeeltelijk te missen. Wanneer je de game op autoplay zet en dus niet zelf doorklikt, komen de haperingen minder voor al is het nog soms aanwezig. Als keerzijde heb je dan weer dat de tekst -voor mij tenminste- te langzaam verdergaat.

Winnaar van meerdere prijzen

Dormitory Love heeft in Japan meerdere prijzen gewonnen, zoals PliCy Game Award 2022 Winner of “Honorable Game Award” en geselecteerd als One of 100 Best Free Games by Freem! 2022. Vooral dat laatste is iets wat ik wil uitlichten. De Japanse versie van de game zonder de bonuscontent is in Japan gratis speelbaar. De bonuscontent zit dan wel in de Switch-versie, maar veel stelt het niet voor. Persoonlijk vind ik dan de prijs van €34,99 (en tot 12 mei 2023 in de aanbieding voor €29,74) in de Nintendo eShop aan de hoge kant. Ik kan het prijspunt zeker begrijpen, want een lokalisatie van een indie-visual novel is zeker niet iets wat snel gebeurt.

Daarbij speel je een route in ongeveer 2 à 3 uur uit als je de tijd ervoor neemt. En met zes routes heb je alles in de game in 15 uur wel gezien. Toevoegend, de eindes van elke route lijken wel een beetje op elkaar. Zonder al te veel te verklappen kan ik zeggen dat ik liever niet alle routes gelijk achter elkaar zou spelen. Het voelde voor mij meer als een herhaling. Ik geef de voorkeur om tussendoor een ander spelletje te spelen, zodat je de routes veel beter kan waarderen. Een slecht spel is het zeker niet, maar voor dit prijspunt zijn er wel betere romantische visual novels te vinden.

Conclusie

Dormitory Love is een prettige visual novel om te lezen. Het datingmateriaal mag er zeker zijn en er zit voor iedereen wel wat tussen. Daarbij zijn de routes van alle mannen makkelijk om bij te houden en hoef je niet te klooien met vele savefiles om maar alle eindes te behalen. Wel is het jammer dat er wat haperingen optreden bij het verschijnen van de tekst als je een snelle lezer bent. Ook is het prijspunt wat aan de hoge kant voor wat deze game biedt. Al met al is de game een aanrader voor de fans van romantische visual novels als er een goede aanbieding is.

+ Zes unieke mannen om mee te daten

+ Goed geschreven verhaal

+ Keuzemomenten zijn makkelijk om bij te houden

+ Fijne artstijl – Tekst verschijnt niet vloeiend als je snel leest

– Hoge prijs voor wat de game biedt







DN-score: 6,7