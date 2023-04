Kookrecepten worden opgeslagen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nooit meer je recepten noteren of uit je hoofd leren door deze quality of life verbetering!

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom komt al over een enkele weken uit. Omdat de release nu wel heel dicht in de buurt komt, begint Nintendo steeds meer informatie over de game te delen. Zo heeft het Japanse Twitteraccount ZeldaofficialJP nu gedeeld dat recepten in de game worden opgeslagen met speciale kaarten.

Wanneer we deze Japanse tweet door Google Translate gooien lezen we het volgende: “De gerechten die je hebt gemaakt, kun je trouwens altijd terug bekijken in “Kooknotities””. Zo speel je deze “kooknotities” dus vrij vlak nadat je een bepaald gerecht voor de eerste keer hebt gekookt. Dit zou betekenen dat je dus niet meer alle recepten uit je hoofd hoeft te onthouden, zoals in BOTW wel het geval was. Je kunt nu altijd teruggaan naar deze kookkaarten om er achter te komen hoe je een gerecht moet koken.

Deze receptkaarten zijn daarnaast ook niet de enige vooruitgang die het team met Tears of the Kingdom heeft geboekt. Tijdens de previewsessies die onlangs werden gehouden is ook duidelijk geworden dat de game draagbare kookpotten bevat. Hiermee wordt het mogelijk om overal te koken. Deze draagbare potten zijn echter wel steeds maar 1 keer te gebruiken. Raken deze op dan zal je helaas wel weer afhankelijk zijn van de klassieke potten.

Gaan deze nieuwe quality of life verbeteringen in TotK ervoor zorgen dat jij nu meer gaat koken? Laat het ons vooral weten in de reacties!