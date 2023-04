Deze week in Pokémon – week 17

Er is weer genoeg gebeurd en op komst voor Pokémon. Dit artikel vat het handig samen.

Deze week is er weer van alles te beleven in de verschillende Pokémon spellen en kunnen we alvast een blik werpen op wat nieuwe kaarten die vanaf juni in de set Paldea Evolved verschijnen.

Nieuwe Tera Raid Battle in Pokémon Scarlet & Violet

In Pokémon Scarlet en Violet zal vanaf 28 april tot en met 30 april het mogelijk zijn om een Intelleon met the Mightiest Mark (Ice Tera-Type) te bevechten. Tijdens de eventperiode kun je Black Crystals vinden (mits je ze hebt vrijgespeeld) om deel te nemen aan de gevechten. Lukt het deze week niet? Dan heb je van 5 tot en met 7 mei nog een kans

Opmerkingen:

Om Pokémon tegen te komen die in Tera Raid Battle evenementen voorkomen, moet je de laatste Poké Portal News hebben gedownload. Poké Portal News wordt automatisch gedownload als je Nintendo Switch™-systeem verbinding heeft met internet.

Als je bepaalde postgame-evenementen hebt voltooid, kun je zwarte Tera Raid-kristallen vinden. Spelers die deze evenementen niet hebben voltooid, kunnen echter nog steeds deelnemen aan deze Tera Raid Battles door zich bij andere Trainers aan te sluiten in multiplayer.

Een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap (apart verkrijgbaar) is vereist om online deel te nemen aan Tera Raid Battles met andere Trainers.

Bovendien zullen Walking Wake en Iron Leaves binnenkort voor een beperkte tijd terugkeren naar Tera Raid Battles. Volg de officiële Pokémon Twitter voor updates over wanneer deze Pokémon terugkeren.

Vecht op afstand met de Ranged Attacker Chandelure in Pokémon Unite

Chandelure is vanaf nu beschikbaar in Pokémon Unite. Deze Ghost/Fire-type Pokémon komt uit de vijfde generatie en zal de rol van een Attacker vullen. Met zowel Ghost- als Fire-type aanvallen die op afstand schade toe kunnen brengen of hinderen door het zicht te beperken. Hij wordt gekenmerkt als novice dus zou ook een goede vechter zijn voor beginnende spelers. De license voor Chandelure is nu verkrijgbaar voor 575 Aeos gems.

Daarnaast is Battle Pass 15 van start gegaan waarin onder andere nieuwe Holowear te ontgrendelen valt voor Talonflame en Zoroark.

Enkele kaarten van de nieuwe TCG-set Paldea Evolved

Op 9 juni verschijnt Paldea Evolved, de tweede Scarlet & Violet-uitbreiding voor het Pokémon TCG. De set zal veel nieuwe kaarten toevoegen aan het spel in het Westen en nu zijn er een aantal kaarten onthuld via Serebii, IGN en Eurogamer. Deze kaarten bestaan uit Pokémon uit Paldea, maar ook twee trainers. Zoals Iono, de Electric Gym Leader uit Paldea en Gethis, de baas van Team Plasma, die voorkomt op Boss’s Orders.