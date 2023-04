Verenigd Koninkrijk houdt Microsoft-Activision-deal tegen

Dit heeft gevolgen voor Nintendo-gamers.

VK’s concurrentiewaakhond CMA (Competition and Marktets Authority) blokkeert de deal tussen Microsoft en Activision-Blizzard. Zo zegt de organisatie op hun website. De doorslaggevende reden zou Microsofts monopoliepositie zijn op het gebied van cloud-gaming.

Voor wie niet volledig op de hoogte is: in januari 2022 maakte Microsoft bekend Activision-Blizzard te willen kopen voor een kleine $69 miljard. Dit zou met recht de grootste aankoop ooit zijn in de gaming-industrie. Hiermee komen de rechten van franchises als Call of Duty, Candy Crush en Warcraft in de handen van Microsoft. Dit gaat uiteraard niet zonder gevolgen en daarom bemoeien wereldwijd verschillende waakhonden zich met de deal. Het Verenigd Koninkrijk, geen onbelangrijke stem met dit soort zaken, houdt nu actief de deal tegen.

Volgens de CMA is het aanbod van Activision-games op services als Game Pass niet zo’n probleem. Zij maken zich meer zorgen om de dominante positie van Microsoft met betrekking tot cloud-gaming. Zo melden zij ook in het persebericht:

“Microsoft is wereldwijd al verantwoordelijk voor 60-70% van cloud-gamingservices. Zij zijn sterk op dat gebied door eigenaar te zijn van Xbox, het grootste besturingssysteem op pc’s (Windows) én een wereldwijde cloud-computing-infrastructuur (Azure en Xbox Cloud Gaming). De deal zou deze positie voor Microsoft alleen maar versterken.” Vertaald vanuit het persbericht van CMA; redactioneel verkort voor leesbaarheid.

Gevolgen voor Nintendo

PCGamer.com vindt het een bijzondere keuze, omdat Microsoft al een tienjarige deal heeft gesloten met NVIDIA om Activision-games als Call of Duty naar hùn cloud-platform te brengen. En dit is waar het ook interessant wordt voor Nintendo-gamers. Microsoft heeft in februari dit jaar namelijk een soortgelijke deal gesloten met Nintendo.

Microsoft heeft een gezonde relatie met hun concurrenten. Zo heeft Xbox al meerdere games uitgegeven op de Nintendo Switch en brengt Microsoft hun Office-applicaties uit op MacOS van concurrent Apple. Het bleek in ieder geval niet genoeg voor de CMA om de deal goed te keuren. En nu het VK al heeft aangegeven de deal te blokkeren, is het waarschijnlijk dat de toon is gezet voor andere waakhonden in de EU en de VS.

Wat vind jij hiervan? Moet deze deal doorgaan of vind je dat Microsoft het zonder Activision-Blizzard moet doen?