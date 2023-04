[Review] Fire Emblem Engage: Season Pass – Vooral de laatste uitbreiding is echt boeiend

Na vier waves is de Fire Emblem Engage Season Pass compleet. De vraag is alleen of die het waard is.

Vanaf de release van Fire Emblem Engage verscheen er al meteen DLC. Als onderdeel van de €29,99 kostende Season Pass verscheen namelijk al meteen wave 1. Nu, een aantal maanden later, is de laatste wave verschenen en daarom dus ook ons eindoordeel over de Season Pass.

Waves 1 -3 leuk, maar niet waarvoor je het koopt

De eerste drie waves van de DLC gaven zeven nieuwe Emblems, waarvan er zes eerst verdient moeten worden via een speciaal gevecht, een Divine Paralogue. Iedere Emblem is van een game waarvan je al een Emblem Ring kunt hebben. Dit zorgt ervoor dat tijdens het gevecht je huidige ring een gesprek kan hebben met de nieuwe Emblem. Zo zullen Tiki en Marth met elkaar praten en Camilla met Corrin. Dit geeft een beetje een throwback naar de verhaallijnen uit de desbetreffende games en is daarom ook leuk om te zien. Het is daarom zo jammer dat je al vroeg toegang krijgt tot de House Leaders, al voor je Byleth vrijspeelt. Hierdoor mis je dus dat aspect, tenzij je wacht met ze vrij te spelen.

Echter, dat is ook weer zonde want dan kun je de Bracelets niet gebruiken voor het grootste gedeelte van het verhaal. Zeker door het gebrek aan New Game + of iets soortgelijks. Het zijn dus leuke uitbreidingen , maar hiervoor zul je waarschijnlijk niet een Season Pass kopen

Wave 4, Fell Xenologue, is waar je het echt voor doet

De laatste wave is waar het grote werk in zit. In de vierde wave zit namelijk een compleet extra verhaal die niet alleen nieuwe personages introduceert, die mee kunnen naar je main game, maar ook twee nieuwe classes. Met zo’n acht uur aan extra gameplay trekt Fell Xenologue je weer een redelijk aantal uur in de wereld van Engage en dat doet het op een erg goede manier.

Je komt namelijk in een compleet andere realiteit terecht. De Alear van die wereld is dood en de wereld is zo goed als vernietigd. Samen met twee Fell Dragon kinderen, Nil en Nel, is het aan hem om de andere realiteit ook in de goede richting te krijgen. Hierbij krijg je niet alleen hulp van vrienden uit het hoofdspel, maar ook staan de Four Horsemen in deze wereld aan je zijde.

Het verhaal bevat zes verschillende levels waar je gevechten op zult hebben en geeft binnen die gevechten wat beperkingen ten opzichte van het hoofdspel. Zo is er van tevoren bepaald welke class je personages hebben en is ook de inventory van je hulp vooraf bepaald. Aan een kant zorgde dit voor extra uitdaging, maar aan de andere kant vond ik het vervelend. Je hebt een stuk minder vrijheid dan normaal en dat was enorm wennen. Zeker aangezien de moeilijkheidsgraad al wat hoger ligt en Nil en Nel redelijk zwak zijn in het begin.

Ook voor deze DLC geldt wel dat het nuttiger is om hem te doorlopen zodra het in het spel mogelijk is. Aangezien je de nieuwe classes en personages dus mee kunt nemen naar het hoofdspel om ze daar te gebruiken. Wanneer je dat pas op het einde doet kun je amper gebruik maken van de personages en fijne nieuwe classes.

Conclusie

De Season Pass van Fire Emblem Engage heeft echt wel goede content. De nieuwe Emblems zijn gaaf, met wat leuke background gesprekken, maar veel komen waarschijnlijk als mosterd na de maaltijd. Zo zijn de meesten uitgebracht ver na de release. De kans dat je deze vrijspeelt aan het einde van je playthrough was dus aanwezig. De laatste uitbreiding, Fell Xenologue, doet het echter erg goed. Het nieuwe verhaal en personages zitten sterk in elkaar. Door de vooraf bepaalde setups van je team is het bovendien een stuk lastiger. Totaal gezien is het een sterke Season Pass, maar ik denk geen must have.

+ Fell Xenologue is een geweldige uitbreiding

+ Gesprekken tussen de Emblem ringen en Emblem bracelets zijn interessant – Veel van de DLC zijn dus vooral gevechten

– De Emblem bracelets komen eigenlijk te laat om nuttig te zijn

DN-Score: 8.0