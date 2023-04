Microids komt dit jaar met een Inspector Gadget party game

Microids pakt weer een oude geliefde IP en brengt er een gloednieuwe game voor uit.

Vandaag heeft Microids een nieuw spel voor de Switch, PS4, PS5 en PC onthuld. Inspector Gadget – Mad Time Party, is een party game die speelbaar is voor 1-4 spelers en brengt je naar de wereld van de klassieke cartoon. Met personages als Chief Quimby, Penny en M.A.D. agents.

Ín het spel is Metro City onder de controle van Dr. Claw en moet Inspector Gadget terug de tijd in om de stad te redden. Natuurlijk gaat dit fout en komen juist zijn voorouders naar het heden. Door midden van het behalen van mini games speel je onderdelen vrij om de tijdmachine te maken.

Het spel heeft 16 minigames, die elk multiplayer ondersteunen. Iedere minigame is gemaakt in stijl van de franchise en zelfs de muziek is gelinked aan de oude cartoon. Die is namelijk gemaakt door de dochter van de oorspronkelijke bedenker van Inspector Gadget, Tanis Chalopin.

De game zal dit najaar verschijnen op de eerder genoemde platformen.