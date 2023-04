Welke games moet je spelen op Koningsdag?

Deze Nintendo games hoor jij te spelen op Koningsdag!

Morgen is het Koningsdag en vieren we de verjaardag van de koning. De één doet dat door geen actieve herinnering meer aan de dag te hebben, de ander door markten af te struinen en misschien pakken jullie er wel gezellig een game bij. Welke Nintendo titels mag je morgen nou echt niet overslaan?

Mario Party 7

Deze game is helaas alleen te spelen als je een Nintendo GameCube hebt staan, maar dan kun je wel dit hele leuke level spelen; WindMillVille. Toevallig heb ik deze game laatst nog opgepakt met vrienden. Een aanrader om de dag mee te beginnen! Dan kun je daarna, na een hoop geruzie, even rustig in je eentje aan de game hieronder verder. Dus wie van je vrienden brengt een GameCube mee?

Animal Crossing: New Horizons

Hier heb je wel wat creativiteit of inspiratie bij nodig. Het is namelijk mogelijk om Amsterdam na te bouwen in Animal Crossing. Uiteraard kun je ook een creatieve poging wagen om een andere stad te bouwen, maar voor Amsterdam kun je onderstaand filmpje gebruiken. Het eindresultaat ziet er in ieder geval fantastisch uit. Als je de hele dag binnen wilt gamen, dan is dit een interessante optie!

Super Mario Odyssey

Deze past misschien niet helemaal in het rijtje qua Hollandse sferen, maar in Kookrijk kom je toch zeker aan je trekken. De roze zee alleen al doet denken aan dat heerlijke bovenste laag van een tompouce, toch? Op Koningsdag ga ik zelf meestal wat uitgebreider uiteten. Daarom ga ik in de ochtend even op zoek naar wat manen in het Kookrijk om alvast in de stemming te komen.

Mario Kart 8 Deluxe

De nieuwste Mario Kart-game mocht niet ontbreken. Helemaal niet, nu Nintendo zelfs een circuit in de game heeft gedaan met Amsterdam in de hoofdrol. Er komen allerlei elementen uit de hoofdstad naar voren. Denk aan het Rijksmuseum, de trams, een aantal bekende straten en natuurlijk wat windmolens. Als extraatje rijden we ook nog eens een stukje door wat tulpenvelden. Mario Kart 8 Deluxe is daarom de perfecte afsluiter van Koningsdag!

Er zullen vast nog veel meer games een Hollands tintje hebben, maar deze schoten mij meteen te binnen. Welke games zou jij spelen op Koningsdag?