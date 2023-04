Visual novel Ghostpia verschijnt 23 mei

Ontdek het verhaal van Sayako en Yoru in Ghostpia!

Afgelopen maand werd er een nieuwe visual novel voor de Nintendo Switch aangekondigd. Op dat moment was er wel een releasedatum voor Japan bekend, maar nog niet voor het Westen. Daar is nu verandering in gekomen. Ghostpia zal op 23 mei verschijnen. Wel is dit slechts seizoen één van de twee die gepland staan. Wat deze game anders maakt dan de meeste visual novels is dat er geen ene vorm van gameplay is. Het speelt dus net als een film.

Het verhaal volgt Sayako en Yoru. In een door sneeuw geïsoleerd dorp, waar geesten ’s nachts de straten vullen. De bewoners noemen zichzelf geesten, maar zijn eigenlijk onsterfelijk en kunnen niet dood en hebben daarom de naam gekozen. Het dorp is een utopia voor geesten, maar is dat echt waar? Sayako wil graag terug naar haar geboorteplaats en samen met Yoru trotseren ze de eindeloze witte vlakte, waar nooit eerder iemand is geweest.

Speel jij graag visual novels? Lijkt deze game je wat? We horen het graag in de reacties!