Nieuwe Sonic Frontiers DLC zal worden geschreven door Ian Flynn

Schrijver betrokken bij de comics, Sonic Boom en verantwoordelijk voor de Open Zone

Afgelopen maart kregen we de eerste grote update in de vorm van de Sights, Sounds and Speed update. Hierin kregen we een jukebox, photo mode en challenge modes. Niet lang daarna kregen we de bevestiging dat in de volgende grote update de Spin Dash zal worden toegevoegd.

In meer en misschien wat ‘kleiner’ nieuws is er nu bevestiging van Morio Kishimoto, de game director, dat voor de volgende uitbreiding Ian Flynn het script schrijft. Ian Flynn is verantwoordelijk voor het verhaal in de Open Zone van Sonic Frontiers, maar is ook bekend voor zijn werk aan de Sonic the Hedgehog comics en verscheidene andere Sonic projecten zoals Sonic Boom. Daarnaast is Ian Flynn ook bekend voor Archie Comic’s Mega Man, New Crusaders en IDW Publishing’s Teenage Mutant Ninja Turtles.

Morio Kishimoto @moq_46 has confirmed that Ian Flynn @IanFlynnBKC will return to writing duties on the upcoming #SonicFrontiers story DLC, stating that he hopes it "will meet everyone's expectations". #SonicNewshttps://t.co/Sl9IgUBKB1 — The Sonic Stadium ✪ Sonic News (@sonicstadium) April 25, 2023

Wat vindt je van het nieuws? Was dit vanzelfsprekend of toch een verrassing? Ben je ook bekend met het werk van Ian Flynn?