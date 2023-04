SEGA maakt eerste 20 nummers van Samba de Amigo: Party Central bekend

Kunnen we in juni al aan de slag met Samba de Amigo: Party Central?

Tijdens de Nintendo Direct van 8 februari maakte we voor het eerst kennis met Samba de Amigo: Party Central. Hoewel er toen al duidelijk was dat er maar liefst 40 nummers beschikbaar worden gesteld was het nog maar de vraag welke liedjes dat precies zouden zijn. Gelukkig kwam SEGA eerder vandaag om de hoek kijken en kondigde het bedrijf de eerste 20 nummers aan. Zo weten Switch-bezitters nu bijvoorbeeld al dat we kunnen swingen op I Will Survive van Gloria Gaynor, TiK ToK van Kesha en de Macarena. Op een exacte releasedatum zullen we met z’n alle nog even moeten wachten, maar eerder werd al bekendgemaakt dat het partyspel ergens in de zomer zal verschijnen. Wellicht gebeurt dit in juni al, want dat staat vermeld op de website van Nintendo.

In het partyspel Samba de Amigo: Party Central maak je gebruik van de bewegingsbesturing van jouw Joy-Con. Het spel lijkt erg op games die je in arcadehallen kunt spelen, aangezien je op de maat van de muziek bepaalde combinaties moet maken. Uiteraard kun je lekker in je eentje dansen, maar kun je ook samen een liefdesdans doen in de modus Love Checker. Uiteraard doe je dit stijlvol met bijpassende outfits die je jouw personages kunt geven. Als laatste is het mogelijk om het online tegen andere spelers op te nemen in World Party. Gaat het jou lukken om de beste danser te worden en jouw tegenstanders te verslaan?

Ben je benieuwd naar alle nummers die SEGA vandaag bekend heeft gemaakt? Bekijk dan onderstaande lijst!