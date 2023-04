Omega Strikers krijgt opening cinematic gemaakt door Studio Trigger

Een free-to-play game met een cinematic van de studio achter Cyberpunk: Edgerunners? Dat belooft wat!

Er komt een nieuwe free-to-play game aan genaamde Omega Strikers. In het spel moet je in snelle 3v3 combat in een arena een soort voetbal/airhockey game winnen. Na het zien van de launch trailer doet het spel denken aan Mario Strikers. Dat klinkt misschien al leuk, maar misschien dat de game zal tegenvallen, of misschien een typische free-to-play game zal zijn die binnen een maand in de vergetelheid raakt.

Dat zal Omega Strikers hoogstwaarschijnlijk niet overkomen. De game komt over enkele dagen uit en kreeg een nieuwe cinematic trailer, en niet zomaar een cinematic maar eentje gemaakt door Studio Trigger! Deze animatie studio kennen we recent misschien het beste van de serie Cyberpunk: Edgerunners, maar heeft ook bekende anime gemaakt waaronder: Kill la kill, Darling in the FranXX, Little Witch Academia en veel meer. Oke, genoeg lekker gemaakt, hieronder de cinematic trailer.

Actiegevuld en over de top. Dat zijn we gewend van Studio Trigger (niet altijd hoor), en zo beloofd de game ook te zijn. Natuurlijk is de game niet zo vol met over de top effecten, maar het zal absoluut wel snel denken en acties maken worden.

Het feit dat deze free-to-play game met deze cinematic zelfs op de officiële social media accounts van Nintendo wordt gedeeld zegt veel over de vooruitzichten op de game. Maar wat denk jij? Zal dit ook een game worden die veel mensen gaan spelen en ook blijven spelen? Of wordt dit toch een spel dat na de eerste hype snel verveeld en overwaait?

Omega Strikers komt uit op 27 april en is met de dure prijs van ‘gratis’ het proberen wel waard. Je kunt alleen of met maximaal 5 vrienden het spel spelen.