Magical Drop VI krijgt een nieuwe trailer

Deze vrolijke puzzelgame is vanaf vandaag te spelen.

Nintendo heeft op hun Youtube-kanaal een nieuwe trailer gepost van Magical Drop VI. En nog mooier: deze verslavende puzzelgame is vanaf vandaag verkrijgbaar! Bekijk de trailer hier:

Magical Drop VI is een vrolijk puzzelspel dat vooral in de Japanse arcades enorm populair is. In het spel los je puzzels op á la Puzzle Bobble (ook wel bekand als Bust-a-Move) maar dan met een grote hoeveelheid unieke personages. Elk personage heeft een eigen verhaal en soundtrack, wat de herspeelbaarheid behoorlijk ten goede moet komen. En ga je liever een menselijkere uitdaging aan, dan bevat de game zowel lokale als online multiplayer.

De game is vanaf vandaag dus verkrijgbaar in de eShop, maar als jij liever een fysieke uitvoering hebt, dan kan dat ook. Je moet er alleen wel snel bij zijn. De game wordt namelijk fysiek uitgebracht door Forever Limited. En zoals je uit de naam van die site wel kan verwachten, wordt de game zeer gelimiteerd uitgegeven. Maximaal 1500 exemplaren. Dus verzamelaars: jullie weten wat jullie moeten doen.

Ga jij deze game spelen? Laat het ons weten in de comments.