Afterimage is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Maak je klaar voor een nieuw actie-avonturenspel met platform- en RPG-elementen!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we eind 2021 voor het eerste hoorde over Afterimage. Toen bracht ontwikkelaar Aurogon Shanghai het nieuws naar buiten dat het actie-avonturenspel eind 2022 te spelen moest zijn op Nintendo’s hybride console, maar helaas is dat niet gelukt. Echter kwam de game rond diezelfde periode voorbij in de vierde aflevering van Inside the House of Indies. In de aflevering van die serie op het YouTube-kanaal van Nintendo kwam de releasedatum van 25 april voorbij en dat is zoals je kunt zien vandaag! Switch-bezitters kunnen dus vanaf nu aan de slag met Afterimage voor een bedrag van €24,99. Om de titel te downloaden in de Nintendo eShop heb je 2,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Afterimage is een 2D-actie-avonturenspel die met de hand is getekend. De game heeft onder andere snelle gevechten, niet-lineaire levels en een boeiende verhaallijn in een verwoeste fantasiewereld. Deze titel speelt zich jaren na dit verschrikkelijke incident, dat de wereld kapot maakte, af. Op dat moment ontwaakt er een meisje, met de naam Renee, zonder enige herinneringen van de vervallen hoofdstad. Gaat het jou lukken om haar verloren geheugen terug te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar Afterimage? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden, welke afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players.