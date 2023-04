Smile For Me is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Say cheese!

Eind vorig jaar kondigde ontwikkelaar LimboLane en uitgever Serenity Forge in december aan dat Smile For Me in de lente naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels wordt buiten alles groener en hoeven Switch-bezitters dus niet lang meer te wachten. Helemaal niet eigenlijk, want het avonturen-puzzelspel is later vandaag al te spelen op jouw Nintendo Switch! De game gaat voor een bedrag van €13,99 over de digitale toonbank en om de titel te downloaden heb je 2,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. Als je het spel graag fysiek wilt hebben zul je helaas even moeten wachten totdat het zomer is.

Smile For Me is een bijzonder point-&-click avontuur met puzzels en vooral een absurditeit die geliefd is onder spelers. Je spreekt geen woord in het spel, maar communiceert door te knikken of je hoofd te schudden. Met andere voorwerpen en acties probeer je zo vrienden te maken en bereidt je je voor op het ‘Grote Evenement?’. In de wereld genaamd Habitat is niet alles wat het lijkt en moet je de geheimzinnige Doctor Habit ontmaskeren voordat het te laat is.

Ben je benieuwd geworden naar het spel? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!