[Prijsvraag] Win één van de twee codes voor Lapras in Pokémon Unite

Wil jij graag Lapras toevoegen aan je arsenaal van Pokémon Unite? Doe dan zeker mee.

Eerder deze maand verscheen de bekende water Pokémon Lapras als vechter in Pokémon Unite. Deze Pokémon is in de game van het defender-type. In het spel is de vechter beschikbaar voor 12.000 Aeos Coins, maar wij mogen tweemaal een code weggeven voor deze Pokémon. Dit in samenwerking met Media Tornado en The Pokémon Company International.

Wanneer je vaak tegen Urshifu moet spelen zul je aan een Lapras in je team een goede hebben, want Lapras is erg effectief tegen Urshifu. Helaas is die wel zwak tegen Mew, dus pas op als je die tegenover je hebt.

Meedoen is erg simpel. Geef voor 30 april 23:59 antwoord op de volgende vraag: “Welke type Pokémon speel jij het liefste in Unite en wat maakt dat je favoriet?” Let op, we bedoelen dus Attacker, Defender, Allrounder etc.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. In deze mail zal de code worden verstrekt en genoemd worden hoe die is te downloaden.