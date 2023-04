The Super Mario Bros. Movie tikt bijna de 900 miljoen Dollar aan

De film is nog geen drie weken oud en blijft presteren!

The Super Mario Bros. Movie verscheen op 5 april wereldwijd in de bioscopen en haalde het ene record na het andere. Niet alleen is het de best lopende animatiefilm, maar ook de best presterende film sinds de pandemie.

Nu meldt Variety dat de film al op 871 miljoen is beland in de global box office. Dit betekent dat die waarschijnlijk komende week over de bijzondere lijn van 1 miljard Dollar gaat. Dit weekend haalde die namelijk weer 128,23 miljoen Dollar op.

Nu moet de film komende week ook verschijnen in Zuid-Korea en Japan, dus er is een flinke kans dat die dan nog meer zal binnenhalen. Japan blijft namelijk toch de thuisbasis van Nintendo.