[Review] Disney Speedstorm – Verzameldrang

Is deze Disney-racegame de moeite waard of niet? Je leest het hier.

Ontwikkelaar Gameloft is al bekend van Disney Dreamlight Valley die Patricia met een 6,0 beoordeelde. Recent heeft diezelfde ontwikkelaar een nieuwe Disney-game uitgebracht op de Nintendo Switch. Ditmaal gaat het opnieuw om Early Access en zal deze racegame later free-to-play worden. In de Nintendo eShop is Disney Speedstorm in drie versies beschikbaar met verschillende inhoud. Ik heb de Ultimate Founder’s Pack, de meest uitgebreide variant, tot mijn beschikking gehad. Zal de drang naar verzamelen in Disney Speedstorm net zo sterk zijn als dat je van zo’n live service-titel verwacht of niet? Je leest het in onze review.

Vele menu’s

Wanneer je Disney Speedstorm voor het eerst opstart, heb je alleen toegang tot de modus Starter Circuit en zijn de andere modi niet beschikbaar. Starter Circuit kan je een beetje zien als de introductie tot het racen in deze game. Je leert de verschillende banen kennen en er wordt uitgelegd wat de vele menu’s inhouden. En dat laatste is echt hard nodig. In de eerste twee Chapters van Starter Circuit speel je de andere modi vrij. Tevens leer je hoe je personages moet upgraden en wat daar allemaal voor benodigd is, maar daarover straks meer.

Zelfs na vele uren in de game kan ik vaak niet vinden wat ik zoek en is het een kwestie van willekeurig op knoppen drukken. Zo ontdekte ik laatst zelfs nog een geheel nieuw menu. Er is naar mijn mening echt een overdaad aan menu’s en daarbij is het niet altijd duidelijk hoe je ergens komt.

FOMO – Fear of Missing Out

Echter de dingen die inspelen op FOMO, die worden altijd duidelijk aangegeven. Denk aan de Shop of de Golden Pass. Het verdienen van bepaalde currency gaat ontzettend traag. Als je iemand bent die graag alles compleet maakt, laat deze game maar zitten. Je moet niet willen elk ding te kopen, want de currency die je bij aankoop van het spel krijgt (hoeveelheid afhankelijk van welke versie) is zo op als je alles koopt.

Daarom is het noodzakelijk om slim om te gaan met de verschillende currency die je hebt. De coins die je verdient zijn alleen tijdens deze Season Tour te gebruiken en vervallen aan het eind van de Tour. Die kan je dus iets makkelijker uitgeven. Maar dan kom ik gelijk uit bij het volgende punt. In de Shop roteert dagelijks een aantal items. Dat kunnen Shards zijn van racers die je al hebt of van nieuwe, maar ook Upgrade Parts bijvoorbeeld. Je weet van tevoren niet wat er in de Shop komt en moet dan ook nog snel beslissen. Vooral irritant als je iets graag wil en niet de benodigde muntjes hebt.

Seasons Tour

Hetzelfde gevoel treedt op bij de Golden Pass, een soort Battle Pass van het huidige seizoen. Zo’n seizoen duurt deze keer ongeveer 48 dagen sinds release. Het is mogelijk om zonder Golden Pass te spelen en alleen de gratis variant te gebruiken, maar dan krijg je wel veel minder items. Omdat het seizoen nog maar kort onderweg is, kan ik hier niet over zeggen of het goed haalbaar gaat zijn of niet.

Je moet namelijk XP verdienen in de Season Tour. Deze Tour bestaat uit meerdere Chapters en elke Chapter ook weer uit talloze races met specifieke condities. Door het voltooien van races en verschillende doelen te halen krijg je de XP. Alleen de Chapters worden om de zoveel tijd toegevoegd. Op het moment van schrijven zijn er pas drie van de acht uitgebracht en is het gissen hoe lastig het gaat zijn om alle Chapters te voltooien. Wel vind ik dat je redelijk wat items krijgt door het spelen van de Chapters en dat het wel lijkt dat je redelijk ver kan komen door gewoon wat te spelen.

Shards om personages vrij te spelen en te upgraden

Bij de aankoop van het spel krijg je een aantal personages er gratis bij. Voor de rest zal je best wel aan het werk gezet worden om vrij te spelen. Elk personage heeft een bepaald aantal Shards dat benodigd is om dat personage vrij te spelen. Vaak krijg je er wel een paar tijdens het spelen van Chapters in Starter Circuit en Season Tour, maar vaak niet genoeg om ze vrij te spelen. De verleiding is dan natuurlijk groot om die in de Shop te kopen als ze voorbijkomen.

Daarnaast worden Shards gebruikt om het aantal sterren van een personage te verhogen. Daardoor komen er meer Crew slots en wordt jouw personage beter. Een andere optie om jouw personage te verbeteren is via Upgrade Parts. Door die te gebruiken zal je personage levelen en dus beter worden. In de ongereguleerde online multiplayer kan het best hinderlijk zijn tegen zo’n ultrasterk personage te racen. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar Regulated Multiplayer waar iedereen met een net zo sterk personage rijdt. Dan draait het dus echt om jouw eigen racekunsten.

Racet het fijn of niet?

Natuurlijk spelen alle bovengenoemde zaken mee in de beslissing of het spel leuk is om te spelen of niet, maar belangrijker nog is of het racen fijn speelt en of het echt Disney uitstraalt. Op beide kan ik ja zeggen. Er zijn acht verschillende banen en elke baan geeft je het gevoel een Disney-game te spelen. Vooral The Factory gebaseerd op Monsters, inc. is een favoriet van mij. Je ziet de bekende deuren in de achtergrond en de muziek brengt je helemaal in de juiste sferen.

Van verschillende thema’s zijn er racers beschikbaar. Zo heb je de bekende als Donald Duck en Mickey Mouse, maar ook Elizabeth Swan en Figment. Elk personage heeft daarbij een andere klasse en racet daardoor wat anders. Voor mij bleef het daardoor leuk om soms een ander te proberen om te zien welke klasse bij mij past.

Tijdens het racen valt op dat driften de sleutel is tot succes. Door te driften bouw je namelijk een boost op en die heb je hard nodig als je de snelste wilt zijn. Daarnaast zijn er verschillende items waarmee je jouw tegenstanders dwars kan zitten.

Niet zo soepel

Een nadeel vind ik wel dat er regelmatig framerate-problemen zijn. Niet alleen tijdens het racen, maar ook bij het aanklikken van menu’s. Natuurlijk zal hier vast nog aan gewerkt worden, omdat het spel in Early Access is, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld toen ik een boost gebruikte tijdens een race bevroor het scherm zo erg dat ik amper meer kon sturen toen het beeld weer werkte. Vooral in races waar het draait om eerste te worden is dat een nadeel, want je kans op de eerste plek kan je dan vaak wel vergeten.

Een groter nadeel vind ik dat je eigenlijk altijd online moet zijn om te kunnen spelen. Alleen Local Freeplay is offline speelbaar. In die modus kan je met tot twee mensen in lokale coöp races doen. Echter de rest, waaronder Starter Circuit, zijn offline niet speelbaar. Het zou voor mij al wat beter zijn als je Starter Circuit wel offline kon spelen, want dan heb je toch een soort verhaalmodus om solo doorheen te spelen.

Conclusie

Disney Speedstorm straalt Disney uit. Het is alleen jammer dat het plezier deels onderuit wordt gehaald door de vele items en drang naar verzamelen. Natuurlijk wegen die minpunten mee, maar belangrijker is dat het racen lekker werkt. Je pakt het snel tussendoor op als je een internetverbinding hebt en de banen zijn een genot om te zien. Ondanks alles heb ik me er absoluut mee vermaakt en dat gaat boven alles. Al met al is het voor de Disney-fan zeker leuk, maar de verzamelaar kan beter ver weg blijven van deze titel.

+ Straalt Disney uit

+ Besturing werkt prettig

+ Banen zijn vermakelijk

+ Het idee van seizoenen met een serie in de hoofdrol is leuk gedaan – FOMO

– Framerate-problemen

– Veel te veel menu’s

– Offline amper te spelen







DN-score: 7,0