[DN’s Five] De beste soundtracks van de Game Boy Advance

Welke klassiekers heb jij gemist op de Game Boy Advance?

Het heeft even geduurd, maar we gaan deze zondag toch echt verder met de soundtracksreeks. We zijn ondertussen dus aanbeland bij de Game Boy Advance. Deze handheld uit 2001 was baanbrekend op het gebied van beeldkwaliteit en gemak. Eigenlijk zien we best wat gelijkenissen met de Nintendo Switch, vinden jullie ook niet? Voor het gemak heb ik alleen games uitgekozen tussen 2001 en 2003. De Game Boy Advance SP krijgt namelijk ook nog een eigen DN’s Five.

5: Metroid Fusion – Crisis Mission

Metroid Fusion kwam voor mij net te vroeg. Ik heb het niet heel veel gespeeld als 8-jarig kind, maar oudere familieleden hadden de game wel. Deze melodie heb ik daar vaak bij teruggehoord. Vertellen jullie het maar, was het een lastige missie of gebeurde daar iets bijzonders? Crisis Mission is in ieder geval blijven hangen. Helaas hebben Metroid-games op handheld mij verder nooit zo geïnteresseerd

4: Golden Sun – Isaac Battle Theme

Zonde dat ik deze gameserie nooit gespeeld heb. De soundtrack is echt bijzonder goed voor een Game Boy Advance game. Vooral Isaac Battle Theme klinkt geweldig. Iemand ervaringen met Golden Sun? Volgens mij is het een klassieker die ik helaas gemist heb in mijn leven.

3: Mario Kart: Super Circuit – Sky Garden

De muziek uit Sky Garden vond ik op de Game Boy Advance al geweldig. Het werd alleen maar beter toen Mario Kart 8 Deluxe een eigen versie van Sky Garden zou krijgen. Inclusief een nieuwe versie van de soundtrack. De upgrade heeft me zeker niet teleurgesteld, maar ik heb toch een kleine zwak voor originele nummers. De Mario Kart op de Nintendo Switch (en Nintendo WiiU) heeft me qua muziek echt versteld doen staan. De arrangementen zijn echt bizar goed!

2: Pokémon Ruby & Sapphire – Littleroot Town

Wat heb ik weer ongelooflijk veel uren gestoken in deze games. In de vorige DN’s Five ging het ook al over de Pokémon games, maar ik heb vroeger zoveel tijd besteed aan deze franchise. Mijn record qua aantal uren komt over een tijdje, maar Sapphire staat zeker op nummer 2. Mijn favoriete soundtrack is, hoe cliché misschien, Littleroot Town. Niet de geremasterde versie uit AlphaSapphire, maar echt het origineel. Helaas kon ik op YouTube geen versie vinden met Sapphire als plaatje, want ik was echt team Sapphire.

1: Advance Wars – Nell’s Theme

Deze moest natuurlijk wel op nummer 1 staan toch? Helemaal vanwege de release van de reboot van deel 1 en 2 samen. Was iedereen niet een klein beetje verliefd op Nell? Ik werd in ieder geval altijd blij van de trainingen en de tips die ze gaf. Buiten de grafische aanpassingen in de reboot heeft de soundtrack ook een lik verf gekregen. Dus naast het origineel, deel ik ook de nieuwe Nintendo Switch-versie. Geniet ervan!

Dat was de DN’s Five weer voor deze week! Heb je nog behoefte aan meer lijstjes? Check dan de top 5 van vorige week. En vergeet niet; heb jij een goed idee voor een top 5? Laat het dan weten in de reacties. Voor nu laten we de Game Boy Advance achter ons!