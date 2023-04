Bekijk twintig minuten aan Sunrise GP gameplay

Gas op de plank en racen maar!

Sinds afgelopen donderdag is arcade racing game Sunrise GP beschikbaar op de Nintendo Switch. Het spel is te koop op de Nintendo eShop voor €14,99. Het YouTube-kanaal Nindie Spotlight heeft twintig minuten aan gameplay geüpload. Hierin krijg je een goed beeld van wat je van de game kan verwachten. Je kunt de video hieronder bekijken

Sunrise GP is gebaseerd op klassieke arcade racing games. Je kiest een van de vele auto’s en neemt deel aan meerdere klassementen. Je racet verschillende routes die je langs prachtige locaties brengen. Verken stranden, grotten, bergen en meren terwijl je alleen of tijdens split-screen de beker probeert te winnen. Ook zijn er leaderboards beschikbaar waarop je je snelste tijden kan bijhouden en nieuwe records kan zetten.

Is Sunrise GP een game die jou aanspreekt, of ga je liever voor Mario Kart 8 Deluxe of Disney Speedstorm? Laat het ons weten via de opmerkingen.