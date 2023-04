Shigeru Miyamoto herhaalt zijn wens over Nintendo films

Meer films op de planning?

Shigeru Miyamoto, de bedenker van onder andere Super Mario, ziet graag meer films vanuit het Nintendo universum verschijnen. Dit heeft hij nogmaals benadrukt.

‘Geen twijfel’

Volgens de Japanse nieuwssite Nihon Keizai Shimbun lijkt er geen twijfel te zijn dat er meer Nintendo films op stapel liggen. In een gesprek met Shigeru Miyamoto kwam naar voren dat hij graag nog een film zou maken over een Nintendo franchise. Hij liet echter in het midden om welke franchise het dan zou gaan. We schreven al eerder dat fans smachten naar films in de wereld van Metroid of The Legend of Zelda.

Het opgerichte Nintendo Pictures is misschien wel het begin van een groots multiversum aan Nintendo films. Wellicht zoals weergegeven in onderstaande tweet, hoe tof zou dat zijn?