[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 17

Aliens: Fireteam Elite

Verschijnt op: 26 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Zo’n 23 jaar na de gebeurtenissen uit de filmtrilogie (deel 4 negeren we om duidelijke redenen) mag jij het als Colonial Marine opnemen tegen de Xenomorphs. Met twee andere teamgenoten, die zowel door spelers of AI bestuurd worden, heb je eigenlijk maar één doel: overleven. Daarom noemt ontwikkelaar Cold Iron Studios dit een coöperatieve, third-person survival-shooter. Creëer je eigen marinier met verschillende vaardigheden en vecht je door 4 campagnes. Elk met een uniek verhaal.

Chernobyl: Origins

Verschijnt op: 28 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €15

We blijven even in spanning met Chernobyl: Origins. Zoals de titel al verraadt speelt dit spel zich af in de rampstad Tsjernobyl in Oekraïne. Zoals je wellicht weet is daar in 1986 een kerncentrale ontploft wat resulteerde in de grootste kernramp die de wereld ooit heeft gekend. En in Chernobyl: Origins is het aan jou de taak om uit te zoeken wat er is gebeurd. Dit zoekspel, dat wordt ontwikkeld door Nelset Interactive, laat je in de schoenen (of Hazmat-pak) stappen van een wetenschapper vlak na het ongeluk. Ga jij het mysterie ontrafelen, mensenlevens redden en de mutanten en monsters overleven? Elke beslissing die je maakt heeft gevolgen voor de drie unieke eindes van de game.

Nuclear Blaze

Verschijnt op: 28 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Nuclear Blaze is een 2D-brandweermannenspel waarin je de opdracht krijgt om je door een gebouw heen te vechten dat in lichterlaaie staat. Ontwikkelaar Sébastien Benard kennen we vooral van Dead Cells en hoewel deze game geen roguelite is, moeten de controls wel net zo strak aanvoelen. Leuk feitje: hij heeft de eerste versie van de game in 48 uur gemaakt voor een gamejam, omdat z’n zoontje zo’n fan is van brandweermannen. De game is inmiddels een heel stuk moeilijker geworden dan geschikt zou zijn voor 3-jarigen, dus komt de game met een kindvriendelijke modus. Zo kunnen de allerkleinsten ook genieten van de explosies.

