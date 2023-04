Mr. Sun’s Hatbox toont launch trailer

De jacht op Mr. Moon kan beginnen!

Uitgever Raw Fury en Ontwikkelaar Kenny Sun hebben een nieuwe trailer vrijgegeven om de launch van Mr. Sun’s Hatbox te vieren. De game is vanaf nu te koop op de Nintendo Switch. Je kan de game digitaal aanschaffen via de Nintendo eShop voor €13,49. De trailer is hieronder te bekijken.

In Mr Sun’s Hatbox krijg je het aan de stok met Mr. Moon. Hij steelt namelijk Mr. Suns hoedendoos uit handen van een klein koeriersbedrijf. Mr. Sun laat dit natuurlijk niet zomaar gebeuren. Hij vormt een team om een reeks overvallen te plegen, zodat hij zijn hoedendoos terug kan halen. Je gaat op missies vol actie, avontuur en gevechten en rekruteert onderweg nieuwe teamleden. Ook speel je gaandeweg nieuwe hoofddeksels vrij. Door het dragen van verschillende hoeden en mutsen krijgen Mr. Sun en zijn sidekicks speciale eigenschappen die ieder level een unieke twist geven.

