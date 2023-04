Link en Zelda worden beoordeeld door Angry Birds?

Chuck (Josh Gad), Red (Jason Sudeikis), Bomb (Danny McBride) in Columbia Pictures and Rovio's ANGRY BIRDS.

You okay there Rovio?

In een uhm bijzonder filmpje om het zo maar te noemen van het officiële Angry Birds TikTok-kanaal wordt het spelletje Smash or Pass gespeeld. Dit wordt gedaan door de rode vogel, Red, uit Angry Birds en tijdens de video komen er verschillende bekende personages voorbij. Naast Tracer van Overwatch komen ook Bayonetta, Zelda en Link in het filmpje voor.

Of het helemaal een toepasselijk filmpje is voor het gemiddelde publiek van Angry Birds is te betwijfelen, maar het is zeker opvallende marketing.