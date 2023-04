Nintendo geeft een Super Mario rugtas weg van Eastpak

Doe jij al mee met deze weggeefactie van Nintendo?

Op 15 april verscheen er op de sociale media van Nintendo Nederland een weggeefactie. Je hebt niet lang meer de tijd om nog mee te doen!

Super Mario rugtas van Eastpak

Nintendo viert de samenwerking met Eastpak door drie rugtassen met het thema Super Mario weg te geven. Meedoen is vrij simpel. Je hoeft namelijk alleen de betreffende post te liken op Twitter, Instagram of Facebook en in een reactie achter te laten welke rugtas jij zou willen winnen. De actie loopt nog tot en met zaterdag 22 april. Wacht dus niet te lang als je kans wilt maken op één van deze rugtassen.

Wij zijn natuurlijk ook benieuwd voor welke rugtas jij zou gaan! Kies jij voor de linker, de rechter of toch die in het midden?