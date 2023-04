Marvelous onthult uitgebreide gameplay van Loop8: Summer of Gods

Loop8: Summer of Gods heeft kersverse gameplay gekregen.

Op 6 juni verschijnt de visual novel RPG Loop8: Summer of Gods voor de Switch, PS4, Xbox One en PC. In deze game is de wereld bijna vergaan door een invasie van zogenaamde Kegai. Niet veel steden hebben het overleeft en veel zijn gevlucht naar de ruimte.

Als speler speel je met de student Nini, wie een zomer op Aarde kan spenderen in één van de overgebleven steden. Door een speciale gave kan Nini de Underworld zien, de verblijfplek van de Kegai. Deze gave is de sleutel tot het overleven van de mensheid.

In deze nieuwe gameplay video laat Marvelous verschillende sleutelaspecten zien van het spel als voorbereiding op de release.