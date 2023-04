Grote Pokémon GO bonussen tijdens Heroes Made in Asia!

Zeldzame Pokémon en meer!

Over enkele weken is het zover. In de Evenementenhal Gorinchem begint dan namelijk de derde editie van Heroes Made in Asia. Nu komt er nieuws van de organisatie achter het evenement dat er op 6 en 7 mei meerdere in-game bonussen worden geactiveerd in Pokémon GO. Welke dan?

Meer Pokéstops en langere lures!

Er worden meer Pokéstops toegevoegd aan het spel tijdens het evenement. Dat betekent natuurlijk meer items, maar veel belangrijker is de mogelijkheid om Lure Modules te gebruiken. En nog beter, in plaats van één uur zijn de lures zes uur actief.

Unieke Field Research met zeldzame Pokémon

Tijdens het evenement kun je ook een bijzondere Field Research kunnen voltooien. Onder de beloningen zijn onder andere encounters met Porygon, Joltik en Unown M & A!

Voor degenen die naar Heroes Made in Asia gaan kun je naast Pokémon GO ook genieten en gebruik maken van de Pokémon Trading Card Game Area. Hier kun je graded Pokémonkaarten kopen. Ongetwijfeld zal er ook een mogelijkheid zijn om te ruilen en te spelen. Dus, ben je geïnteresseerd? Het evenement vindt plaats op 6 & 7 mei en tickets kun je hier verkrijgen. Ga jij er heen?

Mocht je na deze Pokémon GO samenwerking meer willen, dan is het goed om te weten dat er een vergelijkbaar in-game evenement zal zijn tijdens het Heroes Dutch Comic Con evenement.