20 minuten aan Teslagrad 2-gameplay

Ga op avontuur in Wyrmheim.

Afgelopen woensdag werd tijdens de Indie World Teslagrad 2 aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game is direct na aankondiging uitgebracht op de Nintendo eShop voor €19,99, of in combinatie met Teslagrad Remastered voor €29,25. YouTube-kanaal Handheld Gamers is gelijk aan de slag gegaan en heeft een 20 minuten lange gameplay-video online gezet. Deze video kan je hieronder bekijken.

in Teslagrad 2 kruip je in de huid van Lumina, een jonge Teslamancer. Ze is neergestort in Wyrmheim, een afgelegen land in het noorden, en wil graag haar weg terug naar huis vinden. Door het gebruiken van elektromagnetische krachten verken je een grote verlaten toren die boven de vallei reikt en verdedig je jezelf tegen vikingen, op noordse mythologie geïnspireerde monsters en grote eindbazen. Onderweg vind je nieuwe vaardigheden waardoor je alle hoeken en gaten van Wyrmheim kan ontdekken.

De Indie World-presentatie zat bomvol aankondigingen voor de Nintendo Switch. Zo kreeg Blasphemous II een nieuwe trailer, is de game Little Kitty, Big City voor het eerst aan de wereld getoond en heeft Crime O’Clock eindelijk een releasedatum.