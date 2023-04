Tactische RPG Ash of Gods: The Way volgende week op de Switch

Een rijk verhaal met tactische deck-building gameplay

In 2020 was er Ash of Gods: Redemption. Een game die veel leek op Banner Saga met een prachtige handgetekende stijl en muziek. Het verhaal is er eentje die het waard is om te beleven, maar de slechte gameplay zorgde voor frustratie.

Nu, drie jaar verder komt er Ash of Gods: The Way. Het spel zal 27 april uitkomen en kun je gelukkig spelen zonder dat je het vorige deel moet hebben gespeeld. Maar verder is dit wel een Ash of Gods game. Dat betekent dat het dezelfde wereld is en ook dezelfde gameplay elementen.

In het verhaal volg je Finn die moet voorkomen dat een naburig land binnenvalt. Dit doet hij door een kaartspel te leren waarin hij de art of war leert genaamd The Way. Dat is ook meteen een groot onderdeel van de gameplay in, want de kaarten representeren verschillende eenheden.

Voor een goed beeld naar de gameplay, artstijl en wat je allemaal kan verwachten hieronder de trailer. Het verhaal staat centraal, en de keuzes die je maakt binnen en buiten de gevechten beïnvloedden de uitkomst. Ga jij het spel halen?