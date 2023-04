Ronde 2 van de Super Mario-sale is begonnen!

Scoor Mario-games met korting!

Begin deze maand is The Super Mario Bros. Movie in première gegaan in Europa. Heel toepasselijk heeft Nintendo eerder deze maand ook een speciale Super Mario-sale aangekondigd, waarbij nu ronde 2 van start is gegaan. De sale is beschikbaar in de Nintendo Switch eShop en bestaat verchillende rondes met korting op verschillende games. Twijfelde je al die tijd al om die ene Mario-game aan te schaffen? Dan is dit wellicht je kans!

Ronde 2 is vanaf nu begonnen en je kunt tot 4 mei profiteren van korting op een nieuwe reeks Super Mario-games voor de Nintendo Switch. Dit keer gaat het om Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U. Deluxe en Captain Toad: Treasure Tracker. De drie eerstgenoemde titels zijn nu tijdelijk verkrijgbaar voor 39,99 euro terwijl Captain Toad: Treasure Tracker nu slechts 27,99 euro kost.

Over de film gesproken, onze review kun je hier lezen! Ga jij een van deze titels in de aanbieding halen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!